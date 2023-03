Guvernul a aprobat Strategia de reformă a administrației publice – Va urma un proces de amalgamare a primăriilor, dar după alegerile locale generale

10:50

Procuratura Anticorupție a încheiat urmărirea penală, pe un alt segment al investigației ce vizează concesionarea Întreprinderii de Stat Aeroportul Internațional Chișinău. Obiectul investigației cuprind acțiunile ilegale ale persoanelor publice și de demnitate publică la concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău, ce a cauzat statului prejudiciul material în mărime de 392.105.823 MDL. În cadrul cauzei penale au fost ... ULIMA ORA: Procurorii anunță că un fost premier este pus sub învinuire în dosarul Concesionării Aeroportului – Prejudiciul cauzat este de peste 392 milioane de lei