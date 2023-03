Candidatul socialiștilor la alegerile din  Bălți, Alexandru Nesterovschi părăsește PSRM și anunță că va fi deputat neafiliat – Va susține Mișcarea Pentru Popor.

09:30

Guvernul de la București va aproba în şedinţa de joi, printr-un proiect de lege, ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind controlul coordonat pe teritoriul României în Punctul de Trecere a Frontierei de stat Albiţa (România) – Leuşeni (Republica Moldova) rutier, pe sensul de intrare în România, semnat la 9 februarie 2023, ... Acordul privind controlul coordonat în PTF Albița – Leușeni urmează să fie aprobat, astăzi, de Guvernul de la București.