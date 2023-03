Recean l-a avertizat pe Topală: Atenţie la expresiile din noile manuale

16:40

Autoritatea judiciară iraniană a anunţat duminica aceasta confirmarea condamnării la moarte a unui disident iraniano-suedez, Habib Chaab, deţinut din 2020 în Iran, transmite France Presse, citată de Agerpres. „Curtea Supremă a aprobat condamnarea la moarte a lui Habib Chaab pentru corupţie imobiliară, gestionarea şi conducerea unui grup rebel şi conceperea şi executarea a numeroase operaţiuni