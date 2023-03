Gazprom înghite noduri. Victor Parlicov: Kremlinul, se pare, nu mai este entuziasmat de livrarea gratuită a gazelor în regiunea transnistreană

13:00

Respect democrația, dreptul fiecărui om să protesteze, să-și spună păsul, necazul, voința, dar nu am văzut pe aceste fețe dorința de a fi sinceri sau unii chiar am văzut că nu sunt necăjiți deloc. Eu nu consider că sunt niște proteste iscate din sărăcie sau din criza economică. Această opinie a fost exprimată de artistul […] Articolul Iurie Matei despre protestele din Chișinău: Cred că guvernarea trebuie să intervină mai dur apare prima dată în Vocea Basarabiei.