VIDEO Conferință dedicată Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor 2023

16:20

Agenţia de evaluare financiară Moody’s Investors Service a plasat First Republic Bank şi alte cinci bănci regionale americane sub supraveghere pentru o posibilă retrogradare, cel mai recent semn de îngrijorare cu privire la situaţia financiară a băncilor regionale americane după colapsul Silicon Valley Bank, transmite Bloomberg. Alături de First Republic Bank, au fost plasate sub […] Articolul Moody’s a pus 6 bănci regionale americane sub supraveghere pentru o posibilă retrogradare apare prima dată în Bani.md.