MAE rus acuză SUA de „crearea unor focare de tensiune” în Republica Moldova şi Georgia .

Vlad Beliavsky, un pacifist declarat și autor al unei cărți de psihologie (The Pyramid Mind), înrolat în armata ucraineană pentru a lupta împotriva Rusiei a vorbit pentru The Guardian despre cum se împacă viziunea sa pacifistă cu lupta de pe front. Până la intrarea în armată, Beliavsky se considerase întotdeauna un pacifist. „Am fost mai îngrozit la gândul de a lua vieți decât de a fi ucis. Viața este un dar și trebuie să o protejăm. Întotdeauna am simțit că misiunea mea a fost să ajut oamenii să dezvolte această viață, să crească, astfel încât să fim mai sănătoși, mai […]