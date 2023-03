Vicepremier, despre pretinsul atentat asupra delegației OSCE: „Este foarte stranie această schimbare de țintă”

09:30

Șapte persoane și-au anunțat intenția de a participa la alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei. Președintele Adunării Populare a Găgăuziei Dmitrii Konstantinov a făcut un apel către candidați. Acesta a solicitat concurenților să lupte corect – „pentru că după alegeri va fi necesar să vă întâlniți și să lucrați", a menționat oficialul.