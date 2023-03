Sheriff Tiraspol a debutat cu o victorie in faza a doua din Super Liga Moldovei. Campioana in exercitiu s-a impus in duelul cu FC Balti - VIDEO

Sheriff Tiraspol a debutat cu o victorie in faza a doua din Super Liga Moldovei. Campioana in exercitiu s-a impus in duelul cu FC Balti - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md