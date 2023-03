(VIDEO) A lovit un copac, apoi o bătrână și a intrat cu mașina într-un magazin. Accident teribil la Chițcani

18:30

Curtea Penală Internațională (CPI), cu sediul la Haga, ar urma să deschidă, în curând, două dosare penale privind crimele de război comise de Rusia în Ucraina și va emite mandate de arestare pentru mai multe persoane presupus implicate în aceste crime, transmite Radio Svoboda. Informația a fost raportată, pe 13 martie, de publicația New York