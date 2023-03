Un kilogram de ceapă a ajuns să coste în Moldova 17 lei, pe piața angro. Experți: Acesta este un preț record în istoria Moldovei

14:30

Expertul în drept constituțional Teodor Cârnaț nu are speranțe că noul cabinet de miniștri, în frunte cu Dorin Recean, va obține rezultate. Potrivit expertului, primul-ministru este cel care își formează propriul cabinet de miniștri, amintind că acest lucru nu s-a întâmplat în cazul guvernului Recean care a preluat echipa Nataliei Gavrilița. „Nu, nu are de […] Сообщение Teodor Cârnaț: Rezultatele guvernului Recean vor fi aceleași ca și ale guvernului Gavrilița – aproape de zero появились сначала на Accent.