Copiii bătuți și umiliți la o grădiniță din Bălți: dădaca a fost concediată, iar unii părinți i-ar lua apărarea

17:30

Conducerea companiei rusești Lukoil discută şi ieşirea din Republica Moldova, odată cu exitul din România, şi caută în acest moment şi o companie din domeniu care să preia stațiile de alimentare din țara noastră, potrivit unor surse din piaţa petrolieră. Ca şi în România, printre cei interesaţi sunt cei de la Shell dar şi Rompetrol […] The post Lukoil vrea să-și vândă stațiile de alimentare din România și Moldova. Compania Rompetrol, printre potențialii cumpărători appeared first on NewsMaker.