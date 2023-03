Bibliotecile din R. Moldova, dotate cu cărți cu sprijinul instituțiilor din România

22:10

O expoziție inedită de fotografie a fost inaugurată recent la Chișinău. Este vorba despre „The the other side of the continent”, rezultatul muncii unei olandeze și a unui basarabean care au reușit să surprindă viața de zi cu zi a cetățenilor din ambele state. Ce este inedit este că fotografa din Olanda Annelies Verhelst a […] Articolul Viața din R. Moldova și Olanda, oglindite în paralel în cadrul unei expoziții la Chișinău apare prima dată în InfoPrut.