Dosarul dezordinilor pregătite de FSB: judecătorii au plasat în arest 7 persoane

16:40

Președinta Maia Sandu a avut, pe 13 martie, o convorbire telefonică cu omologul său lituanian Gitanas Nauseda. Liderii au discutat despre situația de securitate din țara noastră și despre eforturile instituțiilor statului de a menține ordinea publică și a preveni tentativele de destabilizare. Interlocutorii au apreciat dialogul politic foarte bun dintre Moldova și Lituaia, dar […] The post Maia Sandu, discuție telefonică cu președintele Lituaniei, despre tentativele de destabilizare a Republicii Moldova appeared first on NewsMaker.