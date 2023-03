Cele 7 persoane reținute pentru că urmau să provoace destabilizări își neagă vina. Procurorii cer plasarea acestora în arest preventiv

14:00

Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Dumitru Alaiba a avut o întrevedere cu ambasadoarea Austriei la Chișinău Stella Avallone. Părțile au discutat despre necesitatea atragerii investițiilor și a mai multor investitori austrieci în țara noastră, dar și cooperarea în mai multe domenii, printre care și domeniul digital și tehnologii informaționale. Oficialii au vorbit și despre intensificarea […]