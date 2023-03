Tauber vrea o discuție cu ex-ambasadorul Hogan care revine la Chișinău: „Va afla un alt punct de vedere despre cum stau lucrurile”

13:30

Numărul cazurilor de gripă și viroză sezonieră din instituțiile de învățământ din țară este în descreștere. Ministerul Educației și Cercetării a informat că, săptămâna trecută, au fost înregistrate 8 981 de cazuri de gripă/viroză sezonieră la copii și elevi. Potrivit Ministerului, în perioada 06-13 martie, în grădinițe au fost confirmați cu gripă/viroză sezonieră 3 519 […]