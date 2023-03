(VIDEO) „Fac lucrul acesta pentru viitorul copiilor mei”. Teodor Cârnaț vrea să îi ia locul Maiei Sandu

11:50

Ex-președintele Georgiei Mihail Saakașvili spune că se simte foarte rău și că oasele lui se descompun. La rândul lor, medicii medicii prevăd o încălcare a activității mai multor organe, dacă greutatea politicianului va continua să scadă, scrie DW. Starea de sănătate a fostului președinte georgian, care se află acum în spitalul unde a fost transferat […]