Pe cine va susține MAN în cursa electorală pentru funcția de Bașcan al Găgăuziei?!

TRIBUNA continuă proiectul în care vă prezentăm evenimentele politice ce au avut loc exact acum un an. De data aceasta vă propunem să vă amintiţi ce s-a întâmplat pe 13 martie 2022. Vasile Costiuc, scos de sub arest Vasile Costiuc, președintele Partidului „Democrația Acasă”, a fost scos oficial de sub arest la domiciliu, după ce procurorii […]