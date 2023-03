Ministrul Apărării: „Nu există un pericol militar iminent la adresa Republicii Moldova”

12:10

Soția șefului Centrului pentru Resurse Juridice, Ilie Chirtoacă, lucrează în secretariatul comisiei pre-vetting. A recunoscut-o chiar el, în studioul emisiunii „Cutia Neagră" de la TV8, precizând că nu există interese. Chirtoacă a menționat că soția sa are studii peste hotare. El a calificat acuzațiile precum că CRJM are interese în comisia pre-vetting drept „conspirații", infirmând […]