Țările cu cele mai multe insule din lume

Dacă simți nevoia să evadezi, să lași totul în urmă și să pleci în lume, măcar pentru un an, o companie de croaziere are o ofertă de vis.Life at Sea Cruises a lansat recent o croazieră la un preț relativ accesibil. Croaziera durează trei ani, dar se pot achiziționa sejururi pentru un an, cu prețuri începînd de la 30.000 de dolari pe an, de persoană, transmite Noi.md cu referire la digi24.ro.