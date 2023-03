Platforma DA solicită repetat plasarea în afara legii a Partidului „Șor”.

23:40

Poliția georgiană a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa mii de protestatari adunați marți în centrul Tbilisi, după ce parlamentul și-a dat sprijinul inițial unui proiect de lege privind „agenții străini”, despre care criticii spun că reprezintă o schimbare autoritară care pune în pericol speranțele țării din Caucazul de Sud de ... Proteste violente la Tbilisi din cauza unui proiect de lege contradictoriu privind „agenții străini” – SUA urmăresc îndeaproape evoluțiile din Georgia The post Proteste violente la Tbilisi din cauza unui proiect de lege contradictoriu privind „agenții străini” – SUA urmăresc îndeaproape evoluțiile din Georgia appeared first on Politik.