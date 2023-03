Există vreun pericol la securitatea Republicii Moldova? Ce spune un fost premier

13:10

În acest an, Ministerul Energiei planifică lansarea primelor licitații pentru capacități mari de energie regenerabilă. Activitatea se regăsește în Planul de acțiuni al noului Minister, condus de Victor Parlicov. „Viziunea Ministrului este să avem un sector energetic sigur, sustenabil și competitiv. Acest lucru este realizabil în special într-o țară ca Republica Moldova, care nu are […] Articolul Moldova – mai verde! În acest an vor fi lansate primele licitații pentru capacități mari de energie regenerabilă apare prima dată în Realitatea.md.