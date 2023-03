Nosatîi: În prezent nu există o amenințare militară la adresa Moldovei, dar sunt alte tipuri de amenințări

10:00

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) a comentat vestea decesului soldatului Alexandr Mațievschii în Ucraina. Acesta era originar din Republica Moldova. Diplomații moldoveni consideră că cele întâmplate pot fi calificate drept „crimă de război”. „Ca urmare a confirmării de către partea ucraineană a faptului că soldatul ucrainean executat de către soldații ruși este Alexandr […] The post „Poate fi calificată drept crimă de război”. Ministerul de Externe condamnă cu vehemență uciderea cetățeanului moldovean în Ucraina appeared first on NewsMaker.