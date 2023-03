Fost ministru al Justiției: „Nu poate a treia putere în stat să țină blocată o țară”

11:20

Premiile Oscar, cele mai prestigioase distincții din industria cinematografică, au fost decernate în noaptea de duminică spre luni, în Los Angeles, la Dolby Theatre. Filmul „Everything Everywhere All at Once”/„Orice, oriunde, oricând”, regizat de Daniel Kwan și Daniel Scheinert, a câștigat premiul pentru cel mai bun film, dar și alte șase statuete Oscar.