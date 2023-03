FOTO Nemerenco a demis șeful interimar al spitalului din Ungheni. Președintele raionului i-a acordat concediu până în mai

22:20

Ex-președintele Igor Dodon a anunțat că îl va susține pe Grigorii Uzun la funcția de bașcan și că partidul este sigur că acesta va fi un bun guvernator al Găgăuziei. Același candidat va fi susținut și de PSRM, au informat ei anterior. „Găgăuzia a fost întotdeauna ancora statalității moldovenești. Victoria noastră va începe aici, apoi […] The post „Nu va numi limba moldovenească – română”. Igor Dodon a anunțat pe cine va susține la funcția de bașcan appeared first on NewsMaker.