VIDEO La Chișinău are loc cel mai mare eveniment de atragere a fluxurilor investiționale în economia Capitalei

16:10

Gigantul bancar american JPMorgan Chase & Co poartă discuţii cu privire la o posibilă preluare a SVB Financial Group, în cadrul unui acord care ar exclude divizia bancară Silicon Valley Bank, care în prezent este sub controlul autorităţilor americane, infomează portalul de ştiri financiare Axios, citând surse din apropierea discuţiilor. PNC Financial Services Group Inc, […] Articolul JPMorgan este interesată de preluarea SVB Financial Group apare prima dată în Bani.md.