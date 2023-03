SCANDAL: Bogdan Aurescu: ”nu mă interesează părerile lui” Rareș Bogdan

10:20

Purcari Wineries, producător de vinuri din Republica Moldova, listat la Bursa de Valori Bucureşti sub simbolul WINE, a anunţat venituri totale de 302,5 milioane de lei anul trecut, cu 22% peste nivelul de 248,1 milioane din 2021. În ultimul trimestru din 2022, compania a avut venituri de 102,7 milioane de lei, plus 26%, conform BVB.