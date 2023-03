Mafia mobiliară este o caracatiță ale cărei tentacule sunt instituțiile statului, consilier

09:10

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a recepționat un lot de echipamente IT din partea Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați, reprezentat la Chișinău de către Francesca Bonelli. Donația vine într-un moment crucial, când MAEIE îşi intensifică eforturile pentru a aduce Republica Moldova în Uniunea Europeană, a precizat vicepremierul Nicu Popescu,...