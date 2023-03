Instrumentul Facebook Stories. Între brand awareness și vânzări

12:40

Prezentatorul, Jimmy Kimmel, a apărut la un moment dat în emisiune cu un măgar pe scenă despre care susține că a fost unul dintre protagoniștii din Banshee a lui Inisherin, scrie elmundo.es. Gala Oscar 2023, care a ridicat All at once everywhere drept marele câștigător, a lăsat anecdote precum glume despre palma lui Will Smith de […]