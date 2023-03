Fostul ambasador al SUA în R. Moldova, Dereck Hogan, vine într-o vizită oficială la Chișinău

În perioada 12-15 martie, fostul ambasador al SUA în Republica Moldova, Dereck Hogan, efectuează o vizită oficială în România și în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut pe pagina de Twitter al Biroului pentru Afaceri Europene și Eurasiatice al Departamentului de Stat al SUA. PDAS Ambassador Dereck Hogan will travel to Romania and Moldova March …

