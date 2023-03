Ex-președintele Georgiei Mihail Saakașvili, în stare tot mai gravă: „Mi se descompun oasele”

08:20

Un reprezentant al structurii private militare din Federația Rusă Wagner ar fi încercat să ajungă săptămâna aceasta în Republica Moldova. Acesta a fost depistat la Aeroportul internațional Chișinău, iar polițiștii de frontieră nu au autorizat intrarea acestuia în țară. Informația a fost confirmată de Poliția de Frontieră în dimineața de 12 martie. În total, în […]