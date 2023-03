Cursul valutar oficial la 13.03.2023

16:40

Directorul Departamentului european al Fondului Monetar Internațional, Alfred Kammer, va efectua o vizită la Chișinău în perioada 8-10 martie, transmite IPN. Oficialul FMI va avea întrevederi cu președintele Maia Sandu, prim-ministrul Dorin Recean, miniștrii responsabili de gestionarea economiei și sectorului energetic și guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Octavian Armașu. Alfred...