Oscar 2023: „Everything Everywhere All at Once”- marele câștigător al galei. A obținut șapte premii

Filmul „Everything Everywhere All at Once" a fost marele câștigător al celei de-a 95-a gale de decernare a premiilor Oscar, organizată duminică seară la Los Angeles. Această peliculă regizată de cineaştii Daniel Kwan şi Daniel Scheinert a câştigat la șapte dintre cele 11 categorii la care fusese nominalizată. Pelicula este o combinaţie între comedie şi

