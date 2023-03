Putin își pierde influența în Caucaz. Fostele rebublici sovietice vor să se desprindă de Rusia

10:20

România are aproape 91.500 de milionari în dolari, adică persoane a căror avere depăşeşte pragul de un milion de dolari, arată o analiză a companiei Knight Frank, citată de Ziarul Financiar. Numărul lor a scăzut uşor în 2021, al doilea an de pandemie şi ultimul pentru care există date publice. Spre comparaţie, în 2020 erau […]