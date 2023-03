Care este cel mai sănătos fruct: e bogat în antioxidanți și are beneficii cardiovasculare

14:10

Curtea Supremă de Justiție urmează să fie reformată, inclusiv prin micșorarea numărului de judecători de la 33 de funcții la 20. Prevederile se conțin într-un proiect aprobat de Guvern, transmite IPN. Proiectul prevede modificarea componenței CSJ prin asigurarea accesului la funcțiile de judecător CSJ pentru reprezentanții altor profesii juridice, precum... The post Numărul judecătorilor de la CSJ va fi redus appeared first on Portal de știri.