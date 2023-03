(VIDEO) Marina Tauber spune că șeful poliției ar fi lovit-o: „Voi depune o plângere”

20:30

O tânără din Tver a făcut cunoștință cu un bărbat din Moldova pe o aplicație de întâlniri, s-a căsătorit cu el și, abia după șase luni și cu datorii de peste cinci milioane de dolari, a aflat că soțul ei este „o escroacă". Povestea tinerei au aflat-o jurnaliștii de la Mash. Ecaterina l-a găsit pe […]