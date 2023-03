(video) Cele 37 de cântece care vor concura în acest an la Eurovision Song Contest

15:15

Mitropolia Basarabiei anunță că nu are intenția de a schimba destinația sediului Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova după ce acesta va reveni în proprietatea instituției bisericești. Aceasta a afirmat că sediul îi aparține legal și acum are loc „restituirea unui bun bisericesc către proprietarul său anterior, de dinaintea ocupației sovietice", se transmite într-un comunicat de pe pagina Mitropoliei din Basarabia.