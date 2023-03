(VIDEO) Marina Tauber spune că șeful poliției ar fi lovit-o: „Voi depune o plângere”

16:30

Mama Mădălinei Cojocari ar fi cerut ajutor de la o rudă îndepărtată pentru a ajuta să o „trafice” pe fiica sa departe de tatăl ei vitreg. Femeia i-ar mai fi spus că are o „relație proastă” cu soțul ei, Christopher Palmiter, și că vrea să divorțeze, transmite WCNC Charlotte. Mădălina a fost văzută pentru ultima oară […] The post Noi detalii despre dispariția Mădălinei Cojocari. Mama ar fi cerut ajutor pentru a „trafica” fiica departe de tatăl vitreg appeared first on NewsMaker.