(VIDEO) $10 mii pentru diversioniștii ruși, care trebuiau să organizeze destabilizări în Moldova. 7 persoane din 25, reținute

14:30

Compania aeriană Air Moldova a venit, pe 10 martie, cu o nouă declarație în contextul anulărilor de zboruri. Aceasta spune că a contractat trei aeronave de la companii europene pentru a opera o parte din cursele programate. Acestea vor fi puse în funcțiune din 11 martie. O altă parte din zborurile planificate, anunță compania, vor […] The post Air Moldova nu va opera astăzi zboruri. Decizia companiei începând cu 11 martie appeared first on NewsMaker.