07:20

Consilierul şefului administraţiei prezidenţiale de la Kiev, Mihailo Podoliak, a reacționat la dezvăluirile din New York Times cu privire la sabotarea gazoductelor Nord Stream. Referitor la articolul incendiat din NYT, Podoliak susține că Ucraina „nu are absolut nicio implicare” în atacurile de anul trecut. Pe cine bănuiesc americanii În septembrie 2022, gazoductele Nord Stream 1 și 2 au fost aruncate în aer, sabotaj care a dus la închiderea acestora. Mihailo Podoliak a facut aceste comentarii într-o declaraţie dată agenției Reuters imediat după publicarea articolului din New York Times, scrie gandul.ro Jurnaliștii NYT, citând oficiali americani, susțin că informaţii examinate de Washington […] Articolul SABOTAREA gazoductelor Nord Stream. Ucraina răspunde după dezvăluirile din New York Times. Cine a aruncat în aer conductele lui Putin? apare prima dată în Disinfo.