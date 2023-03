AUDIO / Ana Prasolov: În Republica Moldova, raportat la numărul de localități, avem un număr destul de mic de servicii de cantină socială

12:30

Mai mult de un an de război în Ucraina, mai exast 380 de zile. Cum Republica Moldova face față provocărilor generate de invazia Rusiei în țara vecină? Colega Valentina Ursu discută cu Robert C. Schwartz, jurnalist Deutsche Welle (DW) despre R Moldova de pană la agresiunea rusă în Ucraina si despre cum e trăit în […] Articolul Robert C Schwartz: Parcursul proeuropean nu poate fi deturnat, dar poate fi întârziat și pot fi ridicate obstacole de Rusia apare prima dată în Vocea Basarabiei.