(video) Momentul accidentului produs noaptea pe strada Ion Creangă la început de februarie. Cazul s-ar tergiversa

17:30

O nouă zi sau săptămână în SUA, un nou furt de maşini dintr-un showroom auto. De această dată, în noaptea ultimei zile de februarie, în Somerset, Kentucky, totul s-a întâmplat în mai puţin de un minut, fiind astfel bătut recordul neoficial din celebrul film Gone in 60 Seconds, care ar inspira şi astăzi într-un anumit […] Articolul (video) Filmul nu mai e relevant, deşi încă inspiră? Vezi cum s-au furat şase Hellcat-uri în sub 45 de secunde apare prima dată în Autoblog.md.