ONU: Peste 500 de mii de decese premature sunt provocate anual din cauza consumului de grăsimi trans în cantități peste normă

Deși se lucrează intensiv pentru a integra fetele în domeniul STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică), există un decalaj destul de mare cu privire la rata femeilor care activează în sectorul IT și remunerarea acestora în raport cu bărbații. Datele statistice arată că locurile de muncă din sectorul IT sunt ocupate în proporție de 81% de către bărbați și doar în proporție de 19% de către femei. Declarațiile au fost făcute de către directoarea unei companii IT, Elena Ivanova, în cadrul unui podcast despre „Rolul femeilor în procesul de transformare digitală al Republicii Moldova”, realizat de IPRE, la inițiativa UN Women Moldova.