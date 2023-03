1179 de elevi refugiați din Ucraina învață în școlile din Moldova

12:10

Serghei Diaconu se mută de la Ministerul Afacerilor Interne la Guvern. Acesta a fost numit în funcția de șef al cabinetului prim-ministrului Dorin Recean, transmite IPN. De spre aceasta a anunțat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, după ședința de miercuri. În cadrul ședinței, a fost aprobată cererea de...