Ucrainenii au pregătit la Bahmut o „zonă a morții” pentru trupele ruse

Potrivit unui nou studiu, şobolanii din New York pot fi purtători ai variantelor Covid. Studiul publicat joi în mBio, o revistă a Societăţii Americane de Microbiologie, a ajuns la concluzia că şobolanii din New York sunt susceptibili la trei variante ale Covid, relatează The Guardian.