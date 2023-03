Lanț uman pentru protejarea unui monument sovietic din Bulgaria care urmează să fie înlăturat

20:10

Rusia mai are resurse să continue agresiunea militară din Ucraina încă doi ani, susțin serviciile de informații lituaniene. „Estimăm că resursele de care dispune Rusia astăzi ar fi suficiente pentru a duce un război la aceeași intensitate încă doi ani”, a declarat colonelul Elegijus Paulavicius de la serviciul militar de informații al Lituaniei, țară membră în NATO și Uniunea Europeană. Estimarea se găsește în raportul anual al serviciului. Sub președinția lui Vladimir Putin, Rusia devine „din c...