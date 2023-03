Un aliment, cel mai căutat pe plan mondial. În Ucraina importurile au crescut considerabil

17:30

O tentativă de lovitură de stat, proteste în masă, alarme false cu bombă și la 112, hack-uri pe internet… Moldova le-a avut pe toate în ultimul an, scrie Reuters vineri, 10 martie curent, într-o analiză amplă despre situația de la noi din țară de 1 an încoace. „Am avut o explozie de amenințări la adresa […]