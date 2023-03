Kievul a ordonat Bisericii Ortodoxe Ucrainene să părăsească un complex mănăstiresc ucrainean

08:30

De-ale regiunii transnistrene În republica autoproclamată din stânga Nistrului a fost alarmant. MGB-ul din regiune a declarat că ar fi prevenit un «atac terorist» împotriva câtorva oficiali. «Atacul terorist» ar fi fost pregătit «la indicația Serviciului de Securitate al Ucrainei». Suspecții au fost reținuți, iar mai târziu, au fost dezvăluite numele a șase persoane care ar fi urmărit oficialii, ar fi adunat materiale explozive și ar fi primit bani de la Serviciul de Securitate al Ucrainei. Procurorul regiunii transnistrene, Anatolii Gurețki […]