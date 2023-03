Premierul Recean s-a întâlnit cu „Forța fermierilor” – Ce a promis Guvernul și ce spun fermierii

09:20

În timp ce autoritățile din Moldova încearcă să convingă operatorii europeni avia să vină pe piața din R. Moldova, se întâmplă deja la Iași. Ryanair, companie irlandeză de tip low-cost, cea mai mare din Europa, va lansa patru rute directe ce vor lega Aeroportul Iași de destinații europene. Este vorba despre Milano(Bergamo), Paris(Beauvais), Bruxelles(Charleroi) și ... După tămbălăul cu Wizz Air și Air Moldova a venit anunțul – Vizează și călătorii din R. Moldova -Patru noi curse aeriene de pe aeroportul Iași The post După tămbălăul cu Wizz Air și Air Moldova a venit anunțul – Vizează și călătorii din R. Moldova -Patru noi curse aeriene de pe aeroportul Iași appeared first on Politik.