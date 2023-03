Meta, compania mamă a Facebook, anunţă că lucrează la crearea unei noi reţele sociale

10:00

Muzeul Nisporeni a găzduit, în data de 28 februarie curent, Atelierul de confecționare a mărțișoarelor „Mărțișorul, simbol al primăverii”. Acțiunea a fost organizată în colaborare cu Gimnaziul „Mihai Eminescu” Nisporeni. În cadrul activității, elevele au confecționat mărțișoare sub îndrumarea profesoarei Natalia Tabara. Totodată, s-a evidențiat semnificația mărțișorului și frumoasa tradiţie... The post Muzeul Nisporeni a găzduit un atelier de confecționare a mărțișoarelor appeared first on Portal de știri.