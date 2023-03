„Război” împotriva inițiativei PAS! Se adună semnături online în sprijinul Bibliotecii Naționale

16:00

Pentru al doilea an consecutiv, organizatorii ceremoniei de decernare a premiilor Oscar au refuzat intenția lui Vladimir Zelenski de a susține un discurs. Liderul ucrainean voia să vorbească despre războiul din Ucraina. Transmisiunea va avea loc duminică, 12 martie.Potrivit Libertatea, cu referire la The Guardian, Zelenski a vorbit despre război la premiile Grammy, Globurile de […] Articolul Zelenski, refuzat al doilea an consecutiv la Oscar. Voia să țină un discurs despre războiul din Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.